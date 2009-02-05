Газ Украины составил "черную доску" должников

Во исполнение поручений НАК «Нафтогаз Украины», с целью укрепления дисциплины расчетов за потребленный природный газ, ДК «Газ Украины» будет выделять объемы природного газа теплоснабжающим предприятиям на следующий период лишь в соответствии с уровнем их расчетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что такое решение принято ввиду неудовлетворительного состояния расчетов значительной части предприятий ТКЭ за потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 01.10.2008 г.) природный газ.

За период с 01.10.2008 г. предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» (по состоянию на 3.02.2009 г.) свыше 2,785 млрд. грн. (уровень оплаты - 40%).

Наибольшую задолженность за потребленный с 01.10.2008 г. природный газ накопили предприятия ТКЭ: Донецкой (долг - 413,1 млн. грн., расчеты - 42%),

Харьковской (368,2 млн. грн., 37%),

Днепропетровской (363,7 млн. грн., 32%),

Луганской (168.6 млн. грн., 31%),

Запорожской (167,9 млн. грн., 35%),

Одесской (158,2 млн. грн., 31%),

Львовской (105,5 млн. грн., 51%),

Киевской (100,3 млн. грн., 45%),

Полтавской (80,1 млн. грн., 56%) областей,

а также АР Крым (91,4 млн. грн., 29%).

Значительную задолженность за потребленный с 01.10.2008 г. природный газ имеют также теплоснабжающие предприятия:

Винницкой (53 млн. грн., 45%),

Волынской (46,9 млн. грн., 39%),

Житомирской (47,6 млн. грн., 52%),

Закарпатской (13, млн. грн., 26%),

Ивано-Франковской (46,5 млн. грн., 30%),

Кировоградской (43,9 млн. грн., 29%),

Николаевской (37,5 млн. грн., 46%),

Ровенской (46,2 млн. грн., 40%),

Сумской (66 млн. грн., 51%),

Тернопольской (22,5 млн. грн., 60%),

Херсонской (47 млн. грн., 31%),

Хмельницкой (51,8 млн. грн., 57%),

Черкасской (68,6 млн. грн., 41%),

Черниговской (84,2 млн. грн., 38%) областей,

а также г. Севастополь (34 млн. грн., 50%).

Среди предприятий ТКЭ наибольшими должниками с 01.10.2008 г. являются: «Харьковские тепловые сети» (150,5 млн. грн., 49%),

КП «Теплоснабжение города Одессы» (134 млн. грн., 25%),

Запорожский концерн «Городские тепловые сети» (130,7 млн. грн., 30%),

«Донецктеплокоммунэнерго» (125,6 млн. грн., 31 %),

«Донецкгортеплосеть» (119,7 млн. грн., 45%),

«Криворожская теплоцентраль» (88,4 млн. грн., 21%),

«Днепропетровские городские тепловые сети» (87,4 млн. грн., 33%),

«Крымтеплокоммунэнерго» (73,4 млн. грн., 25%),

«Харьковская ТЭЦ-5» (73 млн. грн., 10%),

«Теплоцентраль-3» (г. Харьков, 72,8 млн. грн., 30%),

«Теплокоммунэнерго» (г. Луганск, 55,4 млн. грн., 23%),

«Львовтеплоэнерго» (43 млн. грн., 57%),

«Черкасская ТЭЦ» (40,8 млн. грн., 31%),

«Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» (34,4 млн. грн., 27%),

«Севтеплоэнерго» (33,5 млн. грн., 43%),

«Сумытеплоэнерго» (32,9 млн. грн., 39%),

«Облтеплокоммунэнерго» (г. Чернигов, 32,9 млн. грн., 41%),

«Житомиртеплокоммунэнерго» (25,5 млн. грн., 55%),

«Северодонецкая ТЭЦ» (24,2 млн. грн., 29%),

«Белоцерковтеплосеть» (24,2 млн. грн., 48%),

«Херсонская ТЭЦ» (22,4 млн. грн., 20%),

«Лисичансктеплосеть» (19,8 млн. грн., 15%),

«Коммунэнергия» (г. Ровно, 18,8 млн. грн., 45%),

«Кировоградтепло» (18,6 млн. грн., 32%),

«Бровары-теплоэнергосеть» (14,2 млн. грн., 34%),

«Уж-тепло» (8,9 млн. грн., 18%) и немало других теплопоставщиков.

Более 976 млн. грн. задолжала компании за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (расчеты за теплоснабжение населения с 01.11.2008 г. - 0%).

ДК «Газ Украины» также обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что накопление теплоснабжающими предприятиями задолженности за природный газ угрожает не только прохождению отопительного сезона в Украине. Задолженность предприятий ТКЭ усложняет и проведение НАК «Нафтогаз Украины» расчетов с поставщиком импортированного природного газа.