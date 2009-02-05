Газ Украины составил "черную доску" должников
“Как рассчитались, так и газ получите”
Во исполнение поручений НАК «Нафтогаз Украины», с целью укрепления дисциплины расчетов за потребленный природный газ, ДК «Газ Украины» будет выделять объемы природного газа теплоснабжающим предприятиям на следующий период лишь в соответствии с уровнем их расчетов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».
В сообщении отмечается, что такое решение принято ввиду неудовлетворительного состояния расчетов значительной части предприятий ТКЭ за потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 01.10.2008 г.) природный газ.
За период с 01.10.2008 г. предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» (по состоянию на 3.02.2009 г.) свыше 2,785 млрд. грн. (уровень оплаты - 40%).
Наибольшую задолженность за потребленный с 01.10.2008 г. природный газ накопили предприятия ТКЭ: Донецкой (долг - 413,1 млн. грн., расчеты - 42%),
Харьковской (368,2 млн. грн., 37%),
Днепропетровской (363,7 млн. грн., 32%),
Луганской (168.6 млн. грн., 31%),
Запорожской (167,9 млн. грн., 35%),
Одесской (158,2 млн. грн., 31%),
Львовской (105,5 млн. грн., 51%),
Киевской (100,3 млн. грн., 45%),
Полтавской (80,1 млн. грн., 56%) областей,
а также АР Крым (91,4 млн. грн., 29%).
Значительную задолженность за потребленный с 01.10.2008 г. природный газ имеют также теплоснабжающие предприятия:
Винницкой (53 млн. грн., 45%),
Волынской (46,9 млн. грн., 39%),
Житомирской (47,6 млн. грн., 52%),
Закарпатской (13, млн. грн., 26%),
Ивано-Франковской (46,5 млн. грн., 30%),
Кировоградской (43,9 млн. грн., 29%),
Николаевской (37,5 млн. грн., 46%),
Ровенской (46,2 млн. грн., 40%),
Сумской (66 млн. грн., 51%),
Тернопольской (22,5 млн. грн., 60%),
Херсонской (47 млн. грн., 31%),
Хмельницкой (51,8 млн. грн., 57%),
Черкасской (68,6 млн. грн., 41%),
Черниговской (84,2 млн. грн., 38%) областей,
а также г. Севастополь (34 млн. грн., 50%).
Среди предприятий ТКЭ наибольшими должниками с 01.10.2008 г. являются: «Харьковские тепловые сети» (150,5 млн. грн., 49%),
КП «Теплоснабжение города Одессы» (134 млн. грн., 25%),
Запорожский концерн «Городские тепловые сети» (130,7 млн. грн., 30%),
«Донецктеплокоммунэнерго» (125,6 млн. грн., 31 %),
«Донецкгортеплосеть» (119,7 млн. грн., 45%),
«Криворожская теплоцентраль» (88,4 млн. грн., 21%),
«Днепропетровские городские тепловые сети» (87,4 млн. грн., 33%),
«Крымтеплокоммунэнерго» (73,4 млн. грн., 25%),
«Харьковская ТЭЦ-5» (73 млн. грн., 10%),
«Теплоцентраль-3» (г. Харьков, 72,8 млн. грн., 30%),
«Теплокоммунэнерго» (г. Луганск, 55,4 млн. грн., 23%),
«Львовтеплоэнерго» (43 млн. грн., 57%),
«Черкасская ТЭЦ» (40,8 млн. грн., 31%),
«Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» (34,4 млн. грн., 27%),
«Севтеплоэнерго» (33,5 млн. грн., 43%),
«Сумытеплоэнерго» (32,9 млн. грн., 39%),
«Облтеплокоммунэнерго» (г. Чернигов, 32,9 млн. грн., 41%),
«Житомиртеплокоммунэнерго» (25,5 млн. грн., 55%),
«Северодонецкая ТЭЦ» (24,2 млн. грн., 29%),
«Белоцерковтеплосеть» (24,2 млн. грн., 48%),
«Херсонская ТЭЦ» (22,4 млн. грн., 20%),
«Лисичансктеплосеть» (19,8 млн. грн., 15%),
«Коммунэнергия» (г. Ровно, 18,8 млн. грн., 45%),
«Кировоградтепло» (18,6 млн. грн., 32%),
«Бровары-теплоэнергосеть» (14,2 млн. грн., 34%),
«Уж-тепло» (8,9 млн. грн., 18%) и немало других теплопоставщиков.
Более 976 млн. грн. задолжала компании за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (расчеты за теплоснабжение населения с 01.11.2008 г. - 0%).
ДК «Газ Украины» также обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ на то, что накопление теплоснабжающими предприятиями задолженности за природный газ угрожает не только прохождению отопительного сезона в Украине. Задолженность предприятий ТКЭ усложняет и проведение НАК «Нафтогаз Украины» расчетов с поставщиком импортированного природного газа.