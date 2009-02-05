Россию ожидает как минимум трехлетняя стагнация

Россия должна готовиться как минимум к трехлетней стагнации экономики, считает глава Сбербанка РФ, экс-министр экономического развития и торговли Герман Греф.

"В 2010 и 2011 годах не будет роста, будет стагнация. Надо готовиться к трехлетнему кризису", - сказал он на инвестфоруме в Москве в среду.

Прогнозов развития экономики РФ за пределами трехлетнего периода Греф давать не стал. "Горизонт за трехлетку у нас пока не виден", - отметил он.

Ранее на этом же инвестфоруме первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов признал, что российский ВВП в 2009 году расти не будет. По его словам, возможен нулевой рост или даже спад экономики по сравнению с 2008 годом.

На прошлой неделе в Госдуме Шувалов заявлял, что глобальный экономический кризис может затянуться на три года, из которых 2009 год будет самым сложным.

Последний прогноз Минэкономразвития на 2009 год исходит из спада ВВП в 0,2%.

РИА “Новости”