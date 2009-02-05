Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

...в пределах 40-44 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 4 февраля на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,15 (+0,07) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,32 (-0,46) долл./барр.

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