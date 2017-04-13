В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве на Певческом поле открылась цветочная выставка «Тайны Пасхальной писанки», для создания которой было специально выращено 200 тыс. тюльпанов 12 разновидностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на открытии выставки заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил: «Цветочные экспозиции на певческом поле – это хорошая традиция, которая возможна благодаря трудолюбию наших зеленстроевцев. К этим экспозициям, а их 10, приложили руку более 200 работников. К сожалению, сегодня погода не позволила нам в полной мере оценить результаты работы, не все цветы расцвели из-за прохладной погоды. Но уже вскоре мы приглашаем киевлян и гостей города осмотреть поистине уникальные цветочные композиции».

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По его словам, с каждым годом объемы зеленых насаждений в столице увеличиваются. В этом году в городе будет высажено 13 млн цветов и реконструировано более 120 парков и скверов, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Фестиваль тюльпанов будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 до 10 мая.