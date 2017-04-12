В Одессе националисты разукрасили российский "Сбербанк" и требовали ареста Гонтаревой

17:09, 12 апреля 2017
Общество
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Националисты также заклеили стены финучреждения наклейками.

Сбербанк в городе снова заклеили наклейками / nationalcorps.org

Сегодня в Одессе активисты «Национального корпуса» вышли на бессрочный пикет российского «Сбербанка», что на ул. Ришельевская 28. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Активисты снова раскрасили стены финучреждения и расклеили наклейки.

nationalcorps.org

"... наши требования остаются неизменными: мы требуем, чтобы Гонтарева села за решетку и вернула стране сумму, которую она украла, находясь на посту, а это 52 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

nationalcorps.org

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Днепра националисты заблокировали отделение российского "Сбербанка".

В "Национальном корпусе" заявили, что собираются сделать акцию против российских банков бессрочной.

Напомним, о завершении "перерыва" в блокировании работы российских банков националисты сообщили 10 апреля.

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Теги: #Одесса#Сбербанк