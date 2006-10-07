Пьяный водитель избил трех дорожных инспекторов

В Хмельницком пьяный водитель избил троих инспекторов дорожно-патрульной службы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, инцидент произошел вчера в 5.30, когда наряд милиции остановил автомашину “Жигули”, за рулем которых был ее владелец – местный житель. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на работников милиции и причинил телесные повреждения троим инспекторам.

Правонарушитель задержан.