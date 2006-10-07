Пьяный водитель избил трех дорожных инспекторов
13:43, 07 октября 2006Общество
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Нарушитель задержан
В Хмельницком пьяный водитель избил троих инспекторов дорожно-патрульной службы.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, инцидент произошел вчера в 5.30, когда наряд милиции остановил автомашину “Жигули”, за рулем которых был ее владелец – местный житель. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на работников милиции и причинил телесные повреждения троим инспекторам.
Правонарушитель задержан.
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