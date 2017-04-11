Столкновения на Аллее Славы в Одессе: полиция проведет расследование

В центре Одессы сегодня около 150 человек пикетировали административное здание Главного управления Национальной полиции в Одесской области за вчерашнее задержание украинских активистов на Аллее Славы, в парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко во время празднования 73-й годовщины освобождения города от нацистов, передает корреспондент УНИАН.

По словам активистов, полицейские избили дубинками нескольких патриотов, когда те уже были в наручниках и не могли представлять какой-либо угрозы для окружения.

Активисты требовали отставки полицейских руководителей, которые отвечали за охрану порядка.

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К митингующим вышли начальник ГУ НП области Дмитрий Головин, его заместитель Сергей Махотин, а также - начальник управления превентивной деятельности главка Иван Ищенко.

Головин сообщил, что в понедельник в парке Шевченко задержали 21 человека. По нескольким фактам открыты уголовные производства.

«Сейчас проводится расследование... Задержаны двое провокаторов (в числе 21 человека – УНИАН)», - сказал Головин. Он предположил, что украинских активистов могли «жестко задержать» столичные полицейские, прибывшие в Одессу для усиления правопорядка 10 апреля, а киевляне не знают в лицо местных патриотов.

Головин также сказал, что по всем фактам, которые имели место на Аллее Славы, будет проведено служебное расследование, которое продлится примерно 15 дней. На это время ряд сотрудников полиции будут отстранены от выполнения служебных обязанностей, в их числе – Ищенко. По итогам расследования, в случае выявления нарушений со стороны полицейских, материалы будут направлены в прокуратуру Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Одессе на Аллее Славы проводилась часть мероприятий, посвященных 73-й годовщине освобождения города от нацистов. Когда представители власти ушли, на аллею прибыло более 100 человек, среди которых – участники митингов на Куликовом поле, представители так называемого антимайдану. Также приехали проукраинские активисты. Между сторонами возник конфликт. Сначала сообщалось о задержании 16 человек разных политических взглядов, которых позже отпустили.

Составлено 6 административных протоколов (мелкое хулиганство, нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств, злостное неповиновение стражам порядка), а также открыто 2 уголовных производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины.