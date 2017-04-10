В Киеве по мосту через Русановский канал ограничат движение

Завтра, 11 апреля, с 09:00 до 18:00 на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановскую набережную с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ, как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Сообщается, что движение по мосту ограничат в связи с ремонтом деформационных швов. "Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения", - добавили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, в КГГА заявили, что до 20 апреля в столице демонтируют все незаконные газовые заправки.