Ющенко и Омельченко заложили первый камень в монумент Соборности Украины

В Киеве возле Мариинского дворца сегодня утром с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО заложена капсула и установлен краеугольный камень начала строительства монумента Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии также присутствовали главы церквей, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел КАЧУР, представители власти столицы и другие лица.

В.ЮЩЕНКО, выступая на церемонии, отметил, что народ Украины живет в счастливое время. «Мы можем не только говорить, но и действовать вокруг темы Соборности Украины, темы, которая была всегда в основе Украинской идеи. Потому что, начиная от Ярослава Мудрого – политика которого была направлена на единение земель русских, заканчивая гетманом Скоропадским, Петлюрой, не говоря уже о наших пророках – Богдане Хмельницком, Тарасе Шевченко, каждое поколение понимало и заботилось об одном – как дать единство этой стране. Потому что они хорошо понимали, что утрата государственности идет через потерю единства нации», - подчеркнул Президент.

Во время выступления А.ОМЕЛЬЧЕНКО напомнил, что 22 января 1919 г. лидеры Украинской народной республики и лидеры Западной Украинской народной республики подписали Акт объединения, в котором записано: «Навсегда и воедино сливаются народы Украины. Строится соборная Украина, о которой думали многие поколения украинского народа».

«Эти слова звучат и сегодня в наших сердцах», - сказал городской председатель и, обращаясь к Президенту и присутствующим, отметил, что «история сегодня дает нам шанс построить единое, соборное и независимое государство Украину, и от нас сегодня зависит высокая культура и духовность, патриотизм и ответственность за судьбу нашего народа».

Присутствовавший на мероприятии Герой Украины, старейшина депутатского корпуса Верховной Рады Украины Игорь ЮХНОВСКИЙ отметил, что Украина «была разделена границами разных государств, которые нас оккупировали». «Нас пытались ополячить, обрусить, заставляли жить и говорить на венгерском и румынском… Но нация выстояла. Выстояла благодаря победной силе непокорности и терпеливости народа, величественной красоте, доброте украинцев и земле украинской», - сказал он.

И.ЮХНОВСКИЙ также отметил, что памятник Соборности Украины нужен для того, чтобы все земли Украины в лицах своих официальных представителей, депутатов, просто киевлян или приезжих, которые коснулись своими ладонями к животворному камню Соборности, уходили отсюда, исполненные духом единства».

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ освятил заложенную капсулу на месте будущего мемориального комплекса в честь воссоединения земель Украины.

В интервью журналистам один из авторов проекта монумента Соборности Украины Юрий СИКОРСКИЙ сообщил, что памятник состоит из гранитной колонны, на которой будет изображена история верований людей, живших на территории украинских земель – аратов, скифов, сарматов и инных, Трипольской культуры, а венчает колонну символическая лента Мёбиуса, которая символизирует в науке образ непрерывное движения. «Мы считаем, что на современном языке она будет символизировать движение Украины и человечества вообще к своим свершениям», - объяснил Ю.СИКОРСКИЙ. По его словам, «благословляет это привычная для киевлян и славян Мать Оранта, сделанная по образу на иконе средневековья автора Олипия».

Лента и скульптура Оранты будут изготовлены из бронзы. По высоте монумент будет достигать около 12 м. Стоимость памятника - около 6,5 млн. грн. Открыт он будет к дню Независимости Украины 24 августа.