ЕБРР увеличивает инвестиции в Украину

Киев. 6 октября. УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития увеличивает инвестиции в Украину, а также становится «провайдером» проектов для Украины Европейского инвестиционного банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, это подчеркнул президент ЕБРР Жан ЛЕМЬЕР во время встречи с первым вице-премьер-министром, министром финансов Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Как отмечается в сообщении, во время встречи стороны обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества между Украиной и ЕБРР и приоритетные направления инвестиционных проектов ЕБРР.

Первый вице-премьер-министр отметил, что главная задача правительства сегодня – стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить государственные финансы, вернуть доверие инвесторов и, наконец, достичь нового качества экономического роста на долговременную перспективу. Он также информировал главу ЕБРР об основных параметрах и идеологии проекта бюджета на 2007 год, направленной на возобновление инновационно-инвестиционного развития Украины.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина высоко ценит сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития и рассчитывает на помощь Банка в осуществлении структурных реформ в экономической и социальной сферах.

Ж.ЛЕМЬЕР заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕБРР во внедрении секторальных инвестиционных проектов, в частности, в транспортной сфере, сфере энергоэффективных технологий, коммунальном хозяйстве и частном секторе.

По его словам, портфель проектов ЕБРР на 2007 год достигает 700 миллионов евро и может быть существенно увеличен – по крайней мере до 1 миллиарда евро.

Первый вице-премьер-министр Украины и президент ЕБРР признали крайне важным разработать конкретный план сотрудничества на 2-3 следующих года, в котором были бы определены приоритетные направления. Системную модернизацию сотрудничества стороны согласились начать с проведения ревизии уже существующих проектов.

Ж.ЛЕМЬЕР отметил, что в таком среднесрочном плане взаимодействия Украина может рассчитывать на поддержку Европейского инвестиционного банка. Николай АЗАРОВ отметил, что правительство Украины также будет софинансировать инвестиционные проекты вместе с ЕБРР, что повышает гарантии этих проектов и эффективность сотрудничества.

Проблемным Ж.ЛЕМЬЕР назвал вопрос закона о государственных закупках в Украине. Он отметил, что этот закон вызывает наибольшую обеспокоенность ЕБРР с технической точки зрения. На это Н.АЗАРОВ ответил, что правительство уже подало в Верховную Раду новый проект закона о государственных закупках, который устраняет недостатки предыдущего закона и улучшает процесс государственных закупок.

Подытоживая результаты встречи, первый вице-премьер-министр Украины очертил первоочередные мероприятия относительно сотрудничества между Украиной и ЕБРР: произвести инвентаризацию всех совместных проектов и сделать заключение относительно их целесообразности; разработать план сотрудничества на следующие 2 года с перспективой на последующие годы; сконцентрировать ресурсы на реализации нескольких важнейших проектов с многолетней перспективой.