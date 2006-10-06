Два киевских массива будут без горячой воды 2 недели

В Киеве с 5 по 11 октября в связи с окончанием монтажа реконструированного участка магистральной сети на проспекте Академика Глушкова, снабжение горячей водой жилых массивов “Теремки-1” и “Теремки-2” будет частично прекращено.

Как сообщает Департамент общественных связей АК “Киевэнерго”, без горячей воды на указанный срок останутся жители улиц: Академика Заболотного, Василия Касьяна, Маршала Якубовского, Крейсера “Аврора”, Вильямса, Академика Костычева, Ивана Сирко, Композитора Лятошинского, проспекта Академика Глушкова.

Затем на протяжении 2-3 суток температура сетевой воды в магистральных и распределительных тепловых сетях к бойлерным системам горячего водоснабжения домов будет повышенной.