В Днепре под декоммунизацию попала женская грудь

В Днепре под декоммунизацию попали два барильефа женщин с прелестями, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что эти барельефы полвека назад установили на центральном мосту.

Сейчас мост ремонтируют, а советскую символику решили снять. В частности, один барельеф символизирует Октябрьскую революцию, а на другом имеется надпись "Вся власть – советам". Главными персонажами являются женщины с прелестями.

После демонтажа их отправят на хранение, а потом в музей тоталитаризма, который должны открыть в следующем году.