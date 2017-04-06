В Днепре под декоммунизацию попала женская грудь

18:38, 06 апреля 2017
Общество
2530 0

Речь идет о барильефах женщин с прелестями на центральном мосту.

Барильєфи женщин с приманками в будущем планируют выставить в музее тоталитаризма / скрнішот

В Днепре под декоммунизацию попали два барильефа женщин с прелестями, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что эти барельефы полвека назад установили на центральном мосту.

Сейчас мост ремонтируют, а советскую символику решили снять. В частности, один барельеф символизирует Октябрьскую революцию, а на другом имеется надпись "Вся власть – советам". Главными персонажами являются женщины с прелестями.

После демонтажа их отправят на хранение, а потом в музей тоталитаризма, который должны открыть в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#декоммунизация