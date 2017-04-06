В Днепре под декоммунизацию попала женская грудь
18:38, 06 апреля 2017Общество
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Речь идет о барильефах женщин с прелестями на центральном мосту.
Барильєфи женщин с приманками в будущем планируют выставить в музее тоталитаризма / скриншот
В Днепре под декоммунизацию попали два барильефа женщин с прелестями, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что эти барельефы полвека назад установили на центральном мосту.
Сейчас мост ремонтируют, а советскую символику решили снять. В частности, один барельеф символизирует Октябрьскую революцию, а на другом имеется надпись "Вся власть – советам". Главными персонажами являются женщины с прелестями.
После демонтажа их отправят на хранение, а потом в музей тоталитаризма, который должны открыть в следующем году.
В Днепре под декоммунизацию попали женскую грудь
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