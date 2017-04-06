В Украине введен сервис онлайн-проверки по базам недействительных паспортов

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сегодня представил новый онлайн-сервис, с помощью которого можно бесплатно сделать проверку в базах данных недействительных, похищенных или утерянных паспортов миграционной службы и МВД.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Как отметил Соколюк, сервис будет особенно полезным для граждан и организаций, которые доверяют свои средства или имущество другим гражданам, и призван искоренить отдельные виды мошенничества при помощи фальшивых паспортов.

Наиболее известным видом мошеннических афер является получение кредитов и займов по чужим документам, в которых переклеена фотография, но есть и другие схемы, например во взаимоотношениях арендатор-арендодатель жилья, прокат оборудования и инструментов и т.п.

"Учитывая слабую защиту от подделки паспортов образца 1994 года (книжечек), с января 2016 года в Украине введен новый биометрический ID-паспорт, однако постепенная замена документов продлится несколько лет. Следовательно, новый онлайн-сервис позволит избежать любых злоупотреблений в сфере обращения паспортов старого образца", - отмечают в ГМС.

Соколюк сообщил, что на сегодняшний день сервис содержит информацию о более 950 тыс. недействительных документов и обновляется ежесуточно. Сервис сейчас работает в тестовом режиме и в случае выявления ошибок в его работе граждане могут информировать миграционную службу при помощи формы обратной связи.

Сервис доступен на сайте миграционной службы по ссылке: nd.dmsu.gov.ua

По данным ГМС, по состоянию на начало апреля в Украине оформлено почти 500 тыс. ID-паспортов с электронным чипом.