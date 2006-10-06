Погода на выходные

7 октября по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных, северных областях, ночью и в Крыму и Призовье без осадков; на остальной территории кратковременный дождь, кое-где гроза. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в южной части и восточных областях 12-17°; днем 15-20°, в Крыму и Призовье 20-25°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

8-9 октября облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Призовье местами кратковременные дожди, отдельные грозы; в западных, 9 октября и в северных и местами центральных областях - небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом в северной половине страны на западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в южной части 9-14°, в Крыму до 17°; днем 14-19°, на юге до 22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. 10-11 октября преимущественно без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, на юге до 12°; днем 13-19°, в южной части до 22°.

В г. Киеве и столичной области 7 октября сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 15-20°.

8-9 октября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью 9 октября ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.

10-11 октября - без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.