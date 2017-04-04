Почему в Украине женщинам до сих пор запрещено 450 профессий (видео)
14:36, 04 апреля 2017Общество
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В Минздраве объясняют это заботой.
Неженская работа / скриншот
В Украине официально для женщин запрещено 450 профессий.
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В Минздраве объясняют это заботой. Мол, большинство из списка этих профессий очень вредные, в том числе, если речь идет о журналистике.
Журналистка Александра Митина выяснила, что по нормам кодекса законов о труде ее сюжет должен делать мужчина.
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