Почему в Украине женщинам до сих пор запрещено 450 профессий (видео)

В Украине официально для женщин запрещено 450 профессий.

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В Минздраве объясняют это заботой. Мол, большинство из списка этих профессий очень вредные, в том числе, если речь идет о журналистике.

Журналистка Александра Митина выяснила, что по нормам кодекса законов о труде ее сюжет должен делать мужчина.