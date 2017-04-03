В Одессе активисты заблокировали отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка" (фоторепортаж, видео)

В центре Одессы активисты сегодня провели акцию протеста против работы в Украине банков страны-агрессора, заложив пенобетонными блоками вход в отделение «Альфа-банка» и мешками с песком – «Сбербанка».

Как передает корреспондент УНИАН, активисты общественной организации «Автомайдан Одессы» в понедельник на машинах с флагами Украины подъехали к одному из отделений российского «Альфа-банка», расположенного на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской. Они выложили стену из пенобетонных блоков высотой примерно 1 метр и облили фасад финучреждения красной краской, которая, по их словам, символизирует кровь.

У входа в отделение на стенах они расклеили листовки с информацией о том, что это банковское заведение принадлежит стране-агрессору, и вскоре оно будет закрыто, потому вкладчикам необходимо срочно забирать свои деньги. В числе надписей: «Внимание! Это банк страны-агрессора. Он финансирует оккупантов. Это банк не будет работать в украинской Одессе» и др.

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Затем активисты отправились к отделению «Сбербанка», расположенному на улице Жуковского. Здесь они перед входом сделали баррикаду из нескольких мешков с песком, расклеили аналогичные листовки, облили фасад краской, а также поставили возле входа бутылку с зажигательной смесью («коктейль Молотова») и автомобильную шину. Кроме того, активисты поставили манекен в военной форме.

После этого колонна автомайдановцев (около 10 автомобилей) направилась дальше. Как пояснил УНИАН руководитель организации Евгений Резвушкин, в Одессе наодится около 20 отделений вышеназванных банков. Он отметил, что активисты планируют сегодня провести акции протеста у большей части этих отделений.

По состоянию на 12.30, по словам Резвушкина, активисты побывали возле 6 отделений, где расклеивали листовки и пр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ Владимира Путина о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

После введения санкций российский «Сбербанк» заключил договор о продаже 100% акций дочернего украинского «Сбербанка» консорциуму инвесторов с участием латвийского «Норвик Банка», подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.