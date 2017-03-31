В Киеве 8 апреля начинается Всеукраинский фестиваль писанок

В Киеве 8 апреля начинается VII Всеукраинский фестиваль писанок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, фестиваль охватит три локации: Софийская площадь, Михайловская площади и Владимирский проезд.

В соответствии с сообщением, в этом году на мероприятии будет представлено рекордное количество писанок-малёванок – 585 единиц.

Так, на Софийской площади будет представлено 374 работы художников в направлении «авторская писанка-малёванка». Гостей также ждет Всеукраинская коллекция традиционных писанок, которые будут представлять региональные особенности страны. Коллекция расположится на Софийской площади под шатрами и будет насчитывать более 50 тысяч писанок, выполненных художниками и детьми со всей Украины. Кроме того, в рамках проекта будут представлены частные коллекции писанок выдающихся художников. Также на Софийской площади можно будет посетить Музей с тематическими ледяными скульптурами и научиться расписывать писанки в зоне мастер-классов. Продлится фестиваль на Софийской с 8 до 23 апреля.

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На Владимирском проезде представят 100 писанок-малеванок, выполненных традиционными аутентичными узорами. Так, посетители городка смогут посетить Пасхальную ярмарку длиной 500 метров, где можно будет приобрести сувениры, вкусности, пасху, полакомиться разнообразными блюдами. Мероприятие на указанной локации продлится с 14 апреля до 13 мая.

Кроме того, 111 писанок-малеванок, авторами которых являются дети, разместят на территории детского городка на Михайловской площади. В Городе детских развлечений также обещают колесо обозрения высотой 16 метров, киевскую карусель, писанковый лабиринт из ярких мега-карандашей. Также уже традиционно на указанной локации построят для фестиваля «Пасхальный тоннель желаний». Каждый год длина тоннеля растет на метр. В этом году тоннель будет достигать 22 метров в длину. Мероприятие продлится с 15 апреля до 14 мая, сообщили в КГГА.

Как известно, ранее вблизи Одессы открыли первый в области памятник писанке.