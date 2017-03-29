Россияне высказались о признании "ЛНР" и "ДНР": треть против вмешательства Кремля в конфликт на Донбассе

В России провели опрос среди россиян относительно их отношения к «ЛНР» и «ДНР». Соответствующий опрос провел Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишут РИА Новости.

В частности, каждый четвертый россиянин считает, что Москва должна признать «независимость» «ЛНР/ДНР», еще 24 % выступают за их присоединение к РФ. При этом 30 % опрошенных считают, что Москва не должна вмешиваться в конфликт на Востоке Украины.

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В то же время 9% опрошенных выступают за помощь "ЛНР и ДНР" в "расширении автономии" в составе Украины, 8% затруднились ответить.

Как сообщал УНИАН ранее, в России заявили, что вопрос о признании «ЛНР» и «ДНР» не стоит вообще. Об этом заявил член Совбеза РФ и председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. При этом он также заявил, что признание «паспортов ЛНР и ДНР» временное.

"Характер признания паспортов ЛНР и ДНР тоже временный, официально скажу как есть - до выполнения Минских соглашений. То есть это правильный шаг, но дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы стараемся работать по Минских соглашениям ", - сказал Грызлов.