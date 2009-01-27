СБУ допрашивает экс-сотрудников КГБ по обстоятельствам уничтожения Шухевича

Служба безопасности Украины допрашивает бывших сотрудников Комитета государственной безопасности СССР относительно обстоятельств уничтожения главнокомандующего Украинской повстанческой армии в 1942–1950 гг. Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Они допрашиваются с целью выяснения обстоятельств, в которых во время проведения военной операции 5 марта 1950 года во Львовской области погиб Р.Шухевич, и обстоятельств тайного захоронения его тела», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что бывшие сотрудники КГБ допрашиваются как свидетели в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в конце осени 2008 года относительно уничтожения документов, касающихся судьбы Р.Шухевича.