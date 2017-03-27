В Одесской области военный украл и пытался продать запчасти от бронированной техники

15:02, 27 марта 2017
Общество
513 0

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Злоумышленник в течение двух месяцев пытался вывести имущество из оборота / ssu.gov.ua

В Одесской области начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей уличили в хищении имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник в течение двух месяцев вывел с учета и присвоил двадцать три элементы навесной динамической защиты бронированной техники.

Читайте такжеВ Одессе пикетировали Генконсульство Беларуси в знак протеста против репрессий

«Оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал продать», - говорится в сообщении.

ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы задержали старшего сержанта при попытке продажи похищенного военного имущества. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса