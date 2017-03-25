Украина в ночь на воскресенье переходит на "летнее" время

В последнее воскресенье марта стрелки переведут на один час вперед.

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В Министерстве экономического развития напомнили, что часы переводят согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

В "Укрзализныце" рассказали, что переход на летнее время в билетах учтен: "Отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода. В билетах на поезда формирования ОАО "Укрзализныця" указано уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник, 27 марта, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время свих часов".

Как известно, переход на летнее и зимнее пытались отменить в 2011 году. однако это решение "забуксовало" из-за жалоб жителей Западной Украины, где утром, когда надо идти на работу, может быть слишком темно.