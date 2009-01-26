Застрелен помощник замглавы фракции БЮТ в ВР

В Одессе, на Французском бульваре, двумя выстрелами в спину убит Дмитрий РУСТАМОВ - помощник народного депутата Украины, первого заместителя главы фракции БЮТ в Верховной Раде Украины Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Как сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Одесской области, тело Д.РУСТАМОВА было найдено на перекрестке Французского бульвара и Семинарской улицы.

Как показало вскрытие, смерть наступила из-за потери крови и повреждения внутренних органов. По словам начальника УМВД в Одесской области Богдана КЕРНИЦКОГО, «пули в Д.РУСТАМОВА выпущены, предположительно, из револьвера марки «наган».

В ходе следственных мероприятий установлено, что жители близлежащих домов около 6.00 в воскресенье, 25 января, слышали «четыре глухих выстрела».

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), следственно-оперативная группа ведет расследование.

Б.КЕРНИЦКИЙ убежден, что в течение нескольких дней правоохранители будут располагать более подробной информацией об этом резонансном убийстве.

Рассматриваются две версии преступления. Согласно первой, помощника народного депутата застрелили из-за его служебной деятельности. Но не исключается, что он стал жертвой разбойного нападения: из карманов жертвы исчезли ключи от машины и около 100 грн.

Пока милиция не квалифицирует преступление как заказное убийство, подчеркнул Б.КЕРНИЦКИЙ, но эта версия тоже не исключается.