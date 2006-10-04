Кабмин договорился с нефтетрейдерами о ценах на светлые нефтепродукты

Правительство договорилось с нефтетрейдерами о снижении розничных цен на светлые нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании экспертно-аналитической группы при Кабмине. А.КЛЮЕВ уточнил, что правительство достигло договоренности о возможном поэтапном снижении цен на бензин марки А-95 до 4 грн. 10 коп. за литр, дизтопливо – до 3,95 грн./литр с возможностью дальнейшего понижения с учетом мировой конъюнктуры, а также бензина А-80 до уровня 3,8 грн./литр.

А.КЛЮЕВ спрогнозировал, что снижения цен до указанного уровня следует ожидать в ближайшие семь-десять дней.

«Мы нашли полное взаимопонимание с нефтетрейдерами и с компаниями, которые работают на нефтяном рынке и надеемся, что в ближайшие неделю-десять дней цены достигнут этого уровня», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме того, по словам вице-премьер-министра, на заседании экспертно-аналитической группы обсуждался также ряд законопроектов нефтеперерабатывающей отрасли. В частности, законопроекты касающиеся тарифов, а также условий стимулирования нефтеперерабатывающих предприятий для проведения реконструкции НПЗ.

Кроме того, в ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с неконкурентными действиями некоторых нефтетрейдеров на розничном рынке светлых нефтепродуктов и вопросы качества реализуемой продукции.