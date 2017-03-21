В Одессе полиция устроила рейд на нарушителей, которые не пропускают автомобили скорой

Одесса присоединилась к всеукраинскому флешмобу о правилах дорожного движения "Даю дорогу 103". Местные врачи скорой и полиция устроили рейд, говорится в сюжете ТСН.

Патрульные нарушителям сегодня делали только устные предупреждения. А вот если поймают во второй раз — будет штраф.

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На кадрах с видеорегистратора кареты скорой из Польши видно, что водители, едва заслышав звук сирены, сразу разъезжаются в разные стороны. Такое же видео в Одессе - водители спешат на работу и не обращают внимания на скорую.

"Можно ехать по бордюрам, но бить колеса не хочется, знаете ли. Приходится ждать, чтобы никого не ударить, и чтобы кто-то из-за меня тоже не пострадал", - говорит водитель медицинского авто.

Протискиваясь через пробку, скорая выезжает на площадь с маячками и сигналом. Но поток авто на оперативную машину не реагирует. Информацию сразу передают патрульным позади, те – останавливают нарушителя.

Водитель сразу объясняет, что очень тяжелый перекресток и он не успел сориентироваться, чтобы пропустить скорую. Признает, что нарушил правила.

"Моя реакция на скорую - сразу принять вправо, уступить дорогу, освободить, потому что от этого зависит жизнь человека, возможно кого-то спасают, но сам попал в такую ситуацию", - жалуется водитель.

Пока скорая доехала до железнодорожного вокзала, а это 10 минут движения, полиция остановила еще двух нарушителей. Всех пока воспитывают - предупреждают устно и вручают памятки по безопасности движения и наклейки на авто "Даю путь 103".

"85% водителей пропускают, однако 15% - это или невнимательные или просто хамят, поэтому мы хотим сократить эти 15% до нуля", - говорит о результатах эксперимента пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

С началом курортного сезона водителей-нарушителей будут штрафовать. За то, что не предоставили приоритет в движении скорой, заплатят полтысячи гривень.