Состоится пресс-конференция по случаю открытия «Дней PR в Украине 2006»

6 октября с 9.00 до 10.00 в гостиннице „Русь” (зал «Лазурный») проводится пресс-конференция по случаю открытия «Дней PR в Украине 2006» под эгидой Международной ассоциации связей с общественностью (IPRA) и Министерства иностранных дел Украины. В пресс-конференции принимают участие: Горан Шоберг (Швеция), экс-президент Международной ассоциации PR, автор мировых стандартов PR; Томас Айхелис (Германия), экс-президент Европейской конфедерации PR, специалист по имиджам стран; Тони Михан (Великобритания), член IPRA, признанный лидер среди стратегий PR, Андрей Ротовский (Украина), президента Украинской PR Лиги и Денис Богуш (Украина), руководитель оргкоммитета «Дней PR в Украине 2006”.

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