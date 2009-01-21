Цена на газ для Украины поквартально

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что закупочная цена природного газа для Украины во втором квартале будет составлять 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

Об этом сказал заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ в эфире Первого Национального канала во вторник вечером. (УНИАН: согласно договоренностям "Нафтогаза" и "Газпрома" от 19 января 2009 года, в первом квартале с. г. цена на газ для Украины будет составлять 360 долл. за тыс. куб. м.)

По словам В.ТРИКОЛИЧА, с учетом выкупленных 11 млрд. куб. м газа, уже закачанных в украинские хранилища, по цене 167 долл. за тыс. куб. м, среднегодовая стоимость топлива для Украины будет составлять 228-229 долл. за тыс. куб. м.

Также он отметил, что формула расчета цены на газ привязана к стоимости мазута и газойля.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что среднегодовая цена на природный газ для Украины на 2009 год будет составлять 228,8 долл. за тыс. куб. м.

19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м.

Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.