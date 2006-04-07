С 11 по 14 апреля 2006 года в Международном выставочном центре (Киев, Броварской пр-т, 15) состоится 10-й международный Форум товаров и услуг для детей BABY EXPO 2006, организатором которого является выставочная компания "АККО Інтернешнл".

На протяжении 10 лет BABY EXPO остается крупнейшим в Украине выставочным мероприятием детской тематики.

Форум проводится при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, и включен в план мероприятий по подготовке и проведению Года защиты прав ребенка в Украине.

В ходе выставки будет проведена благотворительная акция „Маленькие украинцы нуждаются во взрослой помощи” по сбору средств для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах и школах-интернатах. Организатор акции - Христианский детский фонд, нерелигиозная общественная организация, действующий в Украине с 1997 года.

Свой первый юбилей BABY EXPO отмечает с размахом: 8 тыс. кв.м, 225 участников из 10 стран.

Структурно выставка разбита на три секции: “Baby Toys”, “Baby Fashion” и “Baby & Mother Health”.

Первая из них, “Baby Toys”, включает, прежде всего, большое разнообразие игр и игрушек для разного возраста, товары для школы и творчества, спорттовары, а также уличное и игровое оборудование. В рамках выставки вот уже третий год проводится национальный конкурс "Лучшая игрушка года", стимулирующий отечественное производство традиционных и развивающих игрушек. Изделия-победители успешно конкурируют с иностранной продукцией, а некоторые из них – уникальные и рекомендуются как дидактический материал для использования в детских учреждениях Украины.

В секции “Baby Fashion”, которая приняла наибольшее количество участников, представлен полный спектр детской одежды и обуви – для новорожденных, спортивный, праздничный, трикотаж, школьная форма… Впервые в рамках выставки пройдут показы промышленных коллекций детской одежды отечественного и иностранного производства, а также авторских арт-коллекций. На показы приглашены представители торговых организаций, универмагов, специализированных магазинов для детей и оптовые покупатели. “Baby Fashion” докажет, что детская одежда должна быть не только удобной, но и стильной, подчеркивая индивидуальность ребенка и развивая хороший вкус.

На стендах секции “Baby & Mother Health” представлены: питание для детей до 5 лет, средства гигиены, косметика, товары и аксессуары для новорожденных, а также товары для будущих мам и кормящих. Согласитесь, все-таки радует, что женщина в такой приятный, но непростой период жизни имеет возможность вести активную деятельность, оставаясь при этом модной и красивой. В этот же раздел включены детская мебель, коляски, специализирована литература по уходу и воспитанию детей.

На открытой территории перед выставочным центром будет работать торговая площадка, где можно приобрести понравившиесятовары.