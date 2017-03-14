Во Львове из больницы выписали 6 горняков, пострадавших от взрыва на шахте "Степная"

Во Львове из больницы выписали 6 горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте «Степная» 2 марта.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

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Как отмечается в сообщении, горняков выписали из больницы 13 марта, они продолжат лечение в амбулаторных условиях по месту жительства.

По состоянию на утро 14 марта на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова остаются 17 пострадавших горняков шахты «Степная». По данным медиков, состояние всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работали 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львов с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы перевезли 20 горняков, из которых двое находились в тяжелом состоянии. Позже были госпитализированы еще три шахтера.