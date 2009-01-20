Пограничники задержали сани c контрабандой - святыми и архангелами

Четверо граждан Украины пытались контрабандно перевезти в Россию церковную утварь стоимостью около 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, обоз из трех запряженных лошадьми саней был задержан в ночь на Крещение возле села Катериновка Глуховского района Сумской области.

Гужевым транспортом нарушители везли в Россию, в частности, свыше 3 тыс. икон. Самые большие из них - Святых Георгия, Ольги, Владимира, Архангелов Михаила и Гавриила имеют размер 113.5 х 56.5 сантиметров. Кроме этого, нарушители переправляли около 2,5 тыс. ладанок, свыше 700 крестов и крестиков, свыше 3 тыс. бланков свидетельств о крещении и венчании, ленты с молитвами, подвески с изображением святых, свыше 2 тыс. браслетов и т.п.

Задержанная контрабанда изъята и передана в таможню. Меру ответственности контрабандистов определит суд, сообщили в Госпогранслужбе.