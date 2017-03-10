Центр Одессы украсили огромными "огненными нарциссами" (видео)
10:38, 10 марта 2017Общество
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На Дерибасовской в Одессе расцвели "огненные нарциссы". На главной улице города установили шесть трехметровых вазонов, покрытых светодиодной лентой. Как только стемнеет, они начинают светиться. Цветы же переливаются бело-желтым.
Фоном для цветочных композиций стали деревья, которые еще с рождественских праздников украшены огоньками, пишет ТСН.uа.
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В Одесской мэрии говорят, что такой необычный подарок сделали одесситам и гостям города, чтобы те почувствовали приход весны и лишний раз улыбнулись.
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