Центр Одессы украсили огромными "огненными нарциссами" (видео)

Фоном для цветочных композиций стали деревья, которые еще с рождественских праздников украшены огоньками, пишет ТСН.uа.

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В Одесской мэрии говорят, что такой необычный подарок сделали одесситам и гостям города, чтобы те почувствовали приход весны и лишний раз улыбнулись.