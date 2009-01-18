Задержанная за взрыв в Евпатории отказывается от своих показаний

Одна из задержанных по делу о взрыве в жилом доме в Евпатории, в результате которого погибли 27 человек, – начальник технического участка евпаторийского коммунального предприятия «Жилищник-1» Галина ЧАБАН отказывается от своих показаний.

Портал газеты «Сегодня» в воскресенье со ссылкой на адвоката Г.ЧАБАН Романа ФОМЕНКО сообщает: его подзащитная в своем заявлении указывает, что ее признательные показания были получены «под давлением следственных органов» (заявление Г.ЧАБАН было на днях распространено в крымских СМИ – УНИАН).

Кроме того, Г.ЧАБАН заявляет, что страдает сахарным диабетом и гипертонией, но «находится в ужасных условиях и ей не оказывают медпомощь». «Заявление адвоката ЧАБАН правоохранители Крыма не комментируют», – указывает «Сегодня».

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, которое повлекло тяжелые телесные повреждения и гибель людей.

28 декабря 2008 года прокуратурой Крыма дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия), которое объединено в производство с возбужденным ранее делом.

В подвальном помещении разрушенных подъездов дома находилась слесарная мастерская предприятия «Жилищник-1», где хранились баллоны с газом и со смесью «МАФ».

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны директор коммунального предприятия «Жилищник-1», начальник технического участка и газоэлектросварщик. Сейчас они находятся под стражей – 6 января 2009 года (по данным прокуратуры) суд избрал им такую меру пресечения сроком на два месяца.

Среди версий причины взрыва называются взрыв баллонов в подвале пятиэтажки, бытовой взрыв в квартире, постороннее вмешательство в газовую систему, взрыв других веществ.

Прокурор Крыма Владимир БОЙКО заявил на днях, что пока отрабатываются все версии. «Все те (версии), которые были первоначально, все те же и есть. Мы ни одну из них не отбросили», – сказал В.БОЙКО.