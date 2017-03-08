В Киеве прошел марш за права женщин (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, участники марша собрались на Софийской площади и прошли по улице Владимирской к Киевской горгосадминистрации.

Во время шествия девушки и юноши скандировали: К черту ваш патриотизм – всем нам нужен феминизм!», «Ні - насильству всіх форматів від роддомів до військоматів», «Права жінок – права людини!» и другие лозунги и держали плакаты с надписями: «Квіти — клумбам, права — жінкам!», «Сексу – так, сексизму - ні» и другие.

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В начале колонны шли участники с громкоговорителем и барабанами.

По словам организаторов, участники шествия имели целью привлечь внимание властей и общества к проблеме нарушения прав женщин, а также призвать Верховную Раду принять Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Они заявили, что в целом в Украине женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины на таких же должностях, а руководящие должности на предприятиях преимущественно занимают мужчины.

Активисты также отметили большое количество случаев в Украине насилия в семьях в отношении женщин.

Кроме того, участники марша высказались против идеи декоммунизации праздника 8 марта в Украине.