Несколько тысяч слов и 10 минут: в столице предприниматель сделал самый длинный комплимент

21:07, 07 марта 2017
Общество
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Рекорд мужчина поставил возле Паркового моста.

Космплімент состоял из более чем 7 тысяч слов / скриншот

В Киеве мужчина накануне 8-го марта установил всеукраинский рекорд, сделав самый длинный комплимент женщине, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что предприниматель из Бердичева установил рекорд на «самый Длинный комплимент женщине» возле Паркового моста.

Комплимент получился длиной в 7022 слова. Читал его автор чуть больше десяти минут.

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Теги: #Киев#комплимент