Несколько тысяч слов и 10 минут: в столице предприниматель сделал самый длинный комплимент
21:07, 07 марта 2017Общество
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Рекорд мужчина поставил возле Паркового моста.
Комплимент состоял из более чем 7 тысяч слов / скриншот
В Киеве мужчина накануне 8-го марта установил всеукраинский рекорд, сделав самый длинный комплимент женщине, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что предприниматель из Бердичева установил рекорд на «самый Длинный комплимент женщине» возле Паркового моста.
Комплимент получился длиной в 7022 слова. Читал его автор чуть больше десяти минут.
В Киеве зарегистрировали рекорд “самый Длинный комплимент женщине”
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