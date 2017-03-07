Несколько тысяч слов и 10 минут: в столице предприниматель сделал самый длинный комплимент

Рекорд мужчина поставил возле Паркового моста.

В Киеве мужчина накануне 8-го марта установил всеукраинский рекорд, сделав самый длинный комплимент женщине, говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что предприниматель из Бердичева установил рекорд на «самый Длинный комплимент женщине» возле Паркового моста. Комплимент получился длиной в 7022 слова. Читал его автор чуть больше десяти минут.

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