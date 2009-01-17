В Крыму ожидают повышения уровня воды в реках на 0,5-1,5 метра

В реках Крыма ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, кроме того, сегодня на территории Крыма возможны сильные дожди с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Проезд по Крыму обеспечен. Работают 57 механизмов и 93 человека, дежурят 54 механизма и 77 человек, добавили в МЧС.