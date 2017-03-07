Bloomberg: Польше всё мало украинских мигрантов

Об этом пишет Дорота Бартизель в статье "Польше все мало украинских мигрантов", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Почти миллион украинцев приехали в 38-миллионную Польшу, после того, как три года назад в их стране произошел пророссийский мятеж. И этого было достаточно, чтобы заполнить рынок труда, растянувшийся из-за рекордно низкой безработицы и экономический роста, который приближается к 3 процентам в 2017 году.

Беспрецедентные цифры уже помогли сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая пошатнулась в прошлом году. На этой неделе политики рассматривают расходы по займам, и такое количество мигрантов также стало благом для центрального банка, который получил высокую оценку стабильности процентных ставок. После паузы с марта 2015 года, Совет по денежно-кредитной политике в составе 10 членов снова оставит планку на историческом минимуме в 1,5 процента в среду, сообщают 30 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

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"Прибытие одного миллиона украинцев означает, что демография – это не приговор", - сказал в своем докладе Томаш Виеладек, экономист Barclays. "Дезинфляционное давление на рынке труда, вероятно, будет способствовать снижению базовой инфляции ИПЦ и, следовательно, позволит снизить процентные ставки на более длительный период. Уменьшение старения населения, благодаря миграции, вероятно, будет способствовать более долгосрочному росту".

Автобусный транспорт

Аннексия Крыма президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, а затем сепаратистский конфликт и двухлетняя рецессия, заставили еще больше украинцев искать лучшей жизни в соседней Польше. Близкие культурные и лингвистические связи, а также удобные автобусные переезды через границу сделали Польшу очевидным выбором.

В то время, как в Европейский союз в значительной степени бегут те, кто спасается от вооруженных конфликтов в Сирии и Северной Африке, украинцы едут в Польшу из-за более высокой заработной платы и относительной простоты доступа на рынок труда. По официальным оценкам, число украинцев, которых приняла Польша, сопоставимо с общим количеством мигрантов, прибывших в Германию – страну, в два раза больше – в 2015-2016 годах.

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"Очевидно, что масштаб иммиграции в Украине стал чрезвычайно большим не только по экономическим, но и по политическим причинам", - говорит Якуб Бинковский, эксперт по иммиграции в Польском союзе предпринимателей и работодателей.

Хотя в прошлом году число украинских рабочих в Польше уже превысило рекордных 1,3 млн. человек, почти половина работодателей искала украинцев, поскольку безработных местных жителей не было, согласно опросу 300 компаний в январе. Почти 40 процентов фирм в сфере продаж и услуг полагаются на украинцев, говорят в Work Service SA, рекрутинговой и кадровой компании в Варшаве, которая проводила исследование.

Обновленная экономика

По данным PKO Bank Polski SA, волна иммиграции из Украины фактически задержала старение населения Польши на пять лет. Это значительное достижение для одной из самых быстро стареющих стран с наименьшей рождаемостью в Европе.

Глава Национального банка Польши Адам Глапински уже предупредил, что страна столкнулась с дефицитом рабочих, заявив, что уровень безработицы гораздо ниже "обычного уровня". Члены совета по установлению тарифов выразили обеспокоенность тем, что рост заработной платы может "значительно" ускориться в предстоящих кварталах, поскольку безработица снижается, согласно протоколам февральского заседания центрального банка.

Некоторые меры, предлагаемые правительством, такие как план по снижению пенсионного возраста, могут лишь усугубить проблемы Польши с сокращением количества рабочей силы. Уровень безработицы в Польше оставался самым низким с начала фиксации данных в 1992 году. В прошлом квартале он был на отметке 5,5 процентов, по сравнению с 5,9 процента в предыдущие три месяца.

Зависимость от мигрантов

Рост средней валовой заработной платы ускорился до 4,3 процента, по сравнению с тем же периодом предыдущего года в январе, став самым быстрым за последние пять месяцев после среднего уровня в 4 процента в 2016 году. Без ослабления напряженности на рынке труда, более высокие зарплаты могут оказать еще большее давление на инфляцию, которая в январе уже достигла целевого диапазона центрального банка впервые за четыре года.

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Соглашения о будущей процентной ставке, деривативы, используемые для процентных ставок, показывают, что следующим шагом Польши станет увеличении стоимости заимствований в 2018 году.

По словам Польского союза предпринимателей и работодателей, Польше необходимо дополнительно 5 миллионов человек в течение следующих 20 лет для поддержания экономического роста. В ближайшие пять лет страна должна получить около 100 млрд. евро (106 млрд. долларов) из фондов развития ЕС, и она рискует упустить время, если количество рабочей силы будет сокращаться.

"Польша вот-вот должна запустить крупные инвестиционные проекты, и ей необходимо ускорить работу по их завершению", - сказал Мачей Витуцки, руководитель Work Service. "Без рабочих из Украины риск того, что компании упустят свои планы, становится все более реалистичным".