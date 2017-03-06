Суд обязал МОН изменить требования для получения ученых званий профессора и доцента

Как сообщила пресс-служба МОН, постановление суда требует исключить из порядка присвоения ученых званий пункты, касающиеся: обязательного 10-летнего стажа для соискателей званий, наличия трех обязательных публикаций в изданиях, включенных в наукометрические базы Scopus или Web of Science, и получения сертификата, подтверждающего уровень знания английского языка на уровне В2.

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"Фактически, суд своим решением изъял вышеупомянутые пункты из требований к получению ученых званий. Однако МОН дополнило приказ другими пунктами. Требование к кандидату "проводить учебную деятельность не менее 10 лет в должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента" заменено требованием "иметь стаж работы не менее 10 лет в должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента", - отмечают в министерстве.

Изъятое судом требование о наличии у претендента на звание трех публикаций в изданиях, включенных в наукометрические базы Scopus или Web of Science, заменено на наличие двух аналогичных публикаций.

В новой редакции требований на получение ученых званий профессора и доцента получить звание смогут кандидаты, которые на уровне В2 владеют одним из языков стран Европейского Союза, имеют в качестве подтверждения соответствующий сертификат или диплом о высшем образовании по соответствующему языковому профилю (например, диплом магистра немецкой филологии).

"К сожалению, требование о знании только английского языка на уровне В2 действительно противоречило "правовому акту высшей юридической силы", а именно, порядку утверждения решений о присвоении ученых званий, утвержденному постановлением КМУ №656 от 19.08.2016. В этом нормативно-правовом акте требование владения иностранным языком изложено в следующей редакции: звание присваивается работникам вузов, имеющих сертификат в соответствии с Общеевропейской рекомендацией по языковому образованию (на уровне не ниже В2), или квалификационные документы, связанные с использованием иностранного языка", - отмечают в МОН.

"Вместе с тем, если ученый не публикуется в признанных научных изданиях, в том числе включенных в наукометрические базы Scopus или Web of Science, его де-факто нет в международном академическом сообществе. Также следует признать, что именно английский - это международный язык ученых. Требование знания английского на уровне не ниже В2 следует включить в государственный стандарт высшего образования уровня доктора философии, то есть удостоверять еще на уровне аспирантуры. Безусловно, требования к квалификации научных и научно-педагогических работников следует повышать. Хотелось бы, чтобы основным критерием были профессиональные достижения в научной и педагогической деятельности, и поиск измеряемых критериев для этого показателя нужно продолжать", - отмечает первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.