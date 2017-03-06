СБУ не очень опасается наплыва российских агентов под видом "гостей" Евровидения

Такой вывод следует из ответа руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, предоставленного на информационный запрос УНИАН.

Так, на вопрос относительно превентивных мер для недопущения на территорию Украины под видом «гостей «Евровидения» лиц, в частности из РФ, которые бы могли представлять угрозу безопасности, возможности внедрения в этот период на государственной границе особого режима проверки или наличия списков потенциально опасных лиц, Гитлянская ответила: «Подразделениями СБУ постоянно принимаются меры, направленные на недопущение посягательств на государственный суверенитет и другие основы национальной безопасности Украины, в том числе с использованием мер ограничительного характера в отношении иностранцев».

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«Учет лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины по признакам профессиональной принадлежности или по другим признакам, подразделениями СБУ не ведется, отдельные списки по каким-либо критериям не составляются», - добавила она.

«Решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предотвращение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ», - отметила Гитлянская.

Как известно, Украина фактически находится в состоянии необъявленной гибридной войны, но имеет безвизовый режим пересечения границы с РФ. По имеющейся информации, большое количество билетов на конкурс «Евровидение» покупают россияне.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, с учетом места проведения этого конкурса и «возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением», определенный «повод для беспокойства очевиден».