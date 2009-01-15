В Дагестане столкнулись два военных самолета

В результате столкновения двух самолетов в аэропорту Махачкалы пострадали 5 человек. Об этом сообщил помощник главнокомандующего Внутренними войсками (ВВ) МВД РФ полковник Василий Панченков.

По его словам, столкновение двух военно-транспортных самолетов Ил-76 произошло во время рулежки в аэропорту столицы Дагестана.

"Во внутренних войсках начался новый период обучения. Все подразделения и воинские части отрабатывают вопросы боевого применения по принадлежности, в том числе и военные летчики, занимающиеся вопросами перегруппировки войск, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Сегодня при выполнении рулежки самолет Ил-76 крылом задел рядом стоящий самолет аналогичной марки. Удар крыла пришелся по кабине самолета, в результате чего пострадали 5 человек, находившихся в тот момент в кабине самолета".

Представитель ВВ МВД сказал, что информацией о погибших не располагает. В настоящий момент начато расследование этого происшествия.

По предварительным данным Росавиации, четыре члена экипажа самолета Ил-76, который находился на рулежной дорожке в режиме предварительного старта, погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.