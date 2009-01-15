Тимошенко: с российским газом или без - химпром будет работать

Сокращение поставок природного газа в химическую отрасль было согласовано с предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время совещания в Кабинете министров с руководителями областных государственных администраций по вопросам противодействия финансовому кризису.

“В связи с тем, что эти предприятия преимущественно работали на склад и тем, что ночные температуры были до минус 28, была договоренность, чтобы обеспечить в первую очередь население, они возьмут определенную паузу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что поставка природного газа химическим предприятиям в необходимом объеме будет возобновлена в течение 3-4 дней.

“Уже через 3-4 дня мы сможем полностью возобновить поставку газа для химических предприятий, независимо от того, будет ли возобновлена поставка газа из Российской Федерации или нет”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО 9 января после завершения в Киеве переговоров с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» сократил подачу природного газа для предприятий химической отрасли. «Сокращение подачи газа химическим предприятиям будет осуществляться на протяжении 3-4 дней, а затем планируется возобновить подачу газа в промышленный сектор», - пояснила глава правительства Украины.