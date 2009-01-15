Подача газа в Крым через Херсонскую область сокращена на 25%

Подача газа в Автономную республику Крым через Херсонскую область сокращена на 20 тыс. кубометров в час – до 60 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Алексей БЕСПАЛОВ.

«Херсонское управление компании «Харьковтрансгаз» сейчас подает в Крым 60 тысяч кубометров газа в час. Раньше подавали 80 тысяч кубометров», - соказал А.БЕСПАЛОВ.

Он также отметил, что через Херсонскую область проходят два магистральных газопровода, ведущие в АРК – «Херсон – Крым» и «Марьянское (Николаевская область) – Крым».