Киев парализовали 9-бальные пробки

Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Так, на правом берегу Киева пробки образовались на улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, Московском мосту, Набережном шоссе, улице Александра Довженко, Кольцевой дороге, улице Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича и Крещатик.

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На левом берегу столицы затруднено движение на Броварском проспекте, проспекте Мира, Дарницкой площади, улице Гната Хоткевича.

Также произошло несколько ДТП - на Набережном шоссе, Владимирском спуске, ул. Большой Васильковской, проспекте Победы.