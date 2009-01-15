Жители Одессы требуют объективного расследования резонансного убийства

Около 150 жителей Одессы пикетировали сегодня здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, требуя «довести до логического завершения расследования уголовного дела по факту совершения убийства, в котором в качестве обвиняемого фигурирует глава Одесской облорганизации НСНУ бизнесмен Алексей КОЗАЧЕНКО».

Как собщил корреспонденту УНИАН лидер общественной организации «Свободная Одесса» Марк СОКОЛОВ, иницировавшей эту акцию, участники пикета передали в Генпрокуратуру обращение с требованием «усилить контроль за ходом расследования уголовного дела по факту убийства, совершенного бывшим народным депутатом Украины, а ныне председателем Одесской областной организации НСНУ Алексеем КОЗАЧЕНКО».

В документе, в частности, указывается, что А.КОЗАЧЕНКО не был привлечен к ответственности за то, что «в 2004 году выстрелом из незарегистрированного пистолета марки «ТТ» он лишил жизни 25 летнего жителя села Кучурганы Раздельнянского района Одесской области Алексея Жеребко. 15 апреля 2008 года, учитывая многочисленные жалобы матери убитого Татьяны ЖЕРЕБКО, а также протесты и требования возмущенной общественности, Генпрокуратура Украины отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении А.КОЗАЧЕНКО и вернула его на повторное расследование в прокуратуру Одесской области».

В целях соблюдения объективности и беспристрастности следствия прокурор Одесской области Василий ПРИСЯЖНЮК направил это дело для расследования в прокуратуру Николаевской области. «Находясь в постоянном общении с матерью убитого Татьяной ЖЕРЕБКО, - подчеркивают авторы документа, - мы получили информацию о том, что расследование было действительно возобновлено. Была проведена эксгумация тела погибшего, проведены опросы свидетелей по делу и необходимые экспертизы. Следствие проводилось объективно и профессионально. Хотя, по информации адвоката потерпевшей стороны Олега ШЕВКУНА, результаты комплексной экспертизы пока не получены».

Материалы резонансного уголовного дела по требованию заместителя генерального прокурора Николая ГОЛОМШИ были истребованы в Генпрокуратуру, отметили участники пикетирования. «Как показывает история расследования данного дела, после каждой подобной отправки материалов дела в Киев, с делом происходят совершенно необъяснимые вещи, противоречащие букве закона», поэтому участники акции пояснили, что обратились к главе надзорного ведомства с призывом «усилить надзор за расследованием данного дела и пресечь все попытки возможных коррупционных действий подчиненных».

Общественная организация «Свободная Одесса» выразала надежду, что «в этот раз такого не произойдет», поскольку генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО публично пообещал, что «по результатам расследования данного дела сотрудниками прокуратуры будет вынесено объективное решение».

Побывав сегодня в Генеральной прокуратуре, мать убитого Т.ЖЕРЕБКО сообщила участникам пикетирования и журналистам: «Мне пообещали, что расследование данного уголовного дела продолжат в Николаевской области. А в Генпрокуратуре ход расследования возьмут под личный контроль».