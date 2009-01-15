Богатырева: Газпром действует как императивный монополист

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет о срочной необходимости подписания технического соглашения о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом идет речь в заявлении секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, переданном агентству УНИАН.

Секретарь СНБО отмечает, что «украинская ГТС – общая ценность для нас с Россией и ЕС. Это самый эффективный и короткий энергетический коридор между газовыми полями России, Азии и ЕС. Он формирует энергетическую, а это означает, и политическую стабильность Украины и Европы. Вместе с тем, политика “Газпрома” все больше напоминает ситуацию, когда кони уже не слушаются кучера и несутся по столбовой дороге. Не подписывая с Украиной каких-либо документов, постоянно изменяя политику переговоров, “Газпром” действует как императивный монополист, используя не экономические нормы, установившиеся переговорные традиции, а силу давления, блокаду Украины и ЕС в пики холодов и информационную экспансию”.

В СНБО считают, что время требует от всех сторон решения о срочном возобновлении поставок “Газпромом” газа в ЕС в соответствии с его обязательствами. “Подписать двух-, трехстороннее, хотя бы временное, техническое соглашение о его транзите через украинскую ГТС с определением постоянного графика подачи газа через все нити магистральных газопроводов. То есть, как это было до демарша “Газпрома”. Одновременно нужно договориться о технологическом газе, который должен использоваться для обеспечения «прокачки» газа до западных границ Украины. Главное – нужно немедленно прекратить тотальную информационную войну и снять политические обвинения, которые часто являются вмешательством во внутреннюю жизнь страны. Нужно принять срочное решение о не использовании газа как политического инструмента, и вернуться к диалогу о содержании стратегического партнерства России и Украины”, – подчеркивается в заявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ.