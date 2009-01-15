Цена на украинский газ для Молдавии будет определена позже

Цена на природный газ, который Украина поставляет сейчас Молдавии, пока неизвестна и будет определена в ходе дальнейших переговоров Кишинева и Киева. Об этом заявил сегодня журналистам после заседания правительства первый вице-премьер, министр экономики и торговли Молдавии Игорь Додон.

Он подчеркнул, что Украина начала поставлять газ Молдавии согласно договоренностям, достигнутым между президентами двух стран - Владимиром Ворониным и Виктором Ющенко. Природный газ из собственных запасов Украины с 11 января поставляется в Молдавию через газопровод в Алексеевке на севере республики. С вечера 14 января Молдавия смогла получать также газ через газоизмерительную станцию "Гребенники", что позволило поставлять газ на юг Молдавии и Приднестровья, где нет технической возможности получать газ, поступающий через газопровод в Алексеевке.

И.Додон подчеркнул, что в настоящее время Молдавия получает из Украины природный газ в достаточных объемах, позволяющих обеспечить нужды бытовых потребителей и социальных объектов. По его словам, в целом Молдавия и Приднестровский регион потребляют сейчас через оба газопровода около 8 млн куб. м газа в сутки. Объемы полученного газа строго фиксируются в таможенных документах, равно как и его происхождение.

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