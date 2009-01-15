Черновецкий признался, что формирует 100-тысячную армию

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал «темой номер один» в своей жизни создание в столице пансионата для пожилых людей «Лучший дом».

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Это тема номер 1 в моей жизни. Я знаю, что весь мир активно пользуется этой услугой», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, люди, которые вышли за пределы определенного возраста, не только социально незащищены, но, и потеряв друзей, остаются в одиночестве и нуждаются в общении.

«Я хочу, чтоб эти люди зажили новой жизнью и прожили еще как минимум сколько угодно лет красиво. Потому что, попадая в такие условия, они могут спокойно обсудить любые проблемы, посплетничать. Они там женятся, выходят замуж, дружат, они ненавидят, любят. У них начинается новая жизнь», - пояснил мэр.

С помещением, как утверждает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, для размещения там «Лучшего дома» нет проблем, и оно скоро будет определено.

«Мы начинаем эту программу крупномасштабно», - подчеркнул городской председатель.

Кроме того, он рассказал, что к работе с теми, кто нуждается в помощи городских властей, скоро будут привлечены добровольцы из той же категории пожилых людей.

«Пусть бабушки звонят 051 и я из них же – из бабушек - формирую 100-тысячную армию бесплатных совершенно для бюджета Киева добрых людей. Их среди бабушек полным полно и они начинают свою благородную миссию – они пойдут в каждую квартиру, в каждый дом, где пенсионеры нуждаются в помощи», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 г. 71 депутат Киевсовета на заседании сессии поддержали проект решения о создании в столице коммунального предприятия “Лучший дом”, которое будет представлять собой пансионат для проживания одиноких пенсионеров. Решение принималось при участии Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Согласно его объяснению, пожилые люди будут переселяться по желанию в такие пансионаты, при этом их квартиры будут оставаться в собственности пенсионера. Вместе с тем, городская власть будет иметь право сдавать эту квартиру в аренду. Так, если аренда будет стоить 500 дол. в месяц, то, по словам мэра « за 100 дол. бабушка (в пансионате – УНИАН) будет есть икру, ананасы и будет получать медицинское обслуживание».

По данным мэра, за первый год город от деятельности такого предприятия получит свыше 1 млрд. грн.

Вместе с тем, Блок Кличко призвал Киевсовет отменить решение о создании пансионата “Лучший дом”. В блоке отмечают, что соответствующее предложение было внесено с голоса, без обсуждения и изучения этого вопроса в профильных комиссиях.

В блоке отмечают, что неизвестно, как будут «уговаривать» потенциальных сторонников мэра оставить свои квартиры, и не исключено, что “из-за вспышки безграничной любви к ЧЕРНОВЕЦКОМУ” они оставят своих детей и внуков без жилья.

«Это ничто иное, как очередная финансовая пирамида, наподобие «Кингз-Кепитал». Но теперь уже на коммунальных рельсах и по доброй воле столичных депутатов ”, - считают в Блоке Кличко. По их данным, мэр рассчитывает на 10-15 тысяч потенциальных одиноких киевлян, которые согласятся на мэрскую «Лучшую жизнь» в интернатах и домах престарелых. В то же время в Блоке Кличко отмечают, что на сегодня в Киеве отсутствуют подобные дома достойного европейского уровня.