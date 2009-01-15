Левочкин прогнозирует гривне печальное будущее

Народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Нацбанка оппозиционного правительства Сергей ЛЕВОЧКИН прогнозирует, что минимальная девальвация гривни составит в этом году 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По его словам, минимальная девальвация гривни в нынешнем году составит 40% и это, в первую очередь, обусловлено бюджетной политикой.

С.ЛЕВОЧКИН считает, что правительство будет добиваться эмиссии, и на этой почве «будет очередная война между правительством и НБУ».

По его мнению, на сегодняшний день реальный курс составляет 7-8,5 грн. за 1 долл.

С.ЛЕВОЧКИН подчеркнул, что возможное решение Верховной Рады об отставке Владимира СТЕЛЬМАХА с поста главы НБУ – «это политический шаг» и эта отставка «никак не повлияет на состояние валютного рынка».

Он также заявил, что размер государственного долга уже превышает 105 млрд. долларов. По его словам, в нынешнем году нужно будет выплатить 25 млрд. долларов, что может «привести к дефолту».