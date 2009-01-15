В Нафтогазе говорят, что технически не могут дать газ Словакии

НАК «Нафтогаз Украины» не может технически реализовать вариант поставки газа в Словакию, предложенный 14 января руководством «Газпрома».

Как сообщил УНИАН начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, к такому выводу пришли специалисты НАК «Нафтогаза».

«Предложенный вариант не может быть осуществлен технически. Предложение по совершению разменной операции не работает, поскольку объемы газа слишком малы… Нам все равно придется отключать от газоснабжения восток и юг Украины», - заявил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Он подчеркнул, что через газоизмерительную станцию «Суджа» Украина не может осуществить поставку газа в Словакию.

Как сообщал УНИАН, вчера глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что "Газпром" может осуществить разменные операции по газу с Украиной, чтобы обеспечить поставки потребителям Словакии.

"Предложение, которое было сделано со стороны премьер-министра Словакии, вполне реализуемо. Речь идет о разменных операциях, когда "Газпром" поставит газ для внутреннего потребления Украины, 20 миллионов кубометров, а Украина поставит их из подземных хранилищ газа (ПХГ) на западные границы для потребителей Словакии", - сказал глава "Газпрома".