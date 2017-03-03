В Киеве вместо обещанного "марша проституток" пока проходит малочисленный митинг под Радой (видео)

В Киеве сегодня планировался так называемый «марш проституток» против штрафов за занятие проституцией. Однако, взамен под стенами Верховной Рады проходит малочисленный митинг, где среди протестующих преобладают мужчины.

Читайте такжеПолиция пресекла деятельность сети борделей в Киеве и области, задержаны 15 человек

В частности, участники акции держат в руках плакаты с призывами к легализации проституции. На плакатах, в частности, надписи "Чем депутат лучше проститутки?" и "Наказывайте только за политическую проституцию".

Зато еще около десятка людей против. Кричат "сохраним семейные ценности".

Напомним, в Ирландии ввели штрафы за оплату услуг куртизанок. Оплата таких услуг стала незаконной в стране.

За услуги сексуального характера грозит штраф в размере €500 за первое нарушение и €1 тыс. за повторное. Кроме того, за занятие сутенерством установлено наказание до пяти лет лишения свободы.