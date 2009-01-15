За январь военные получат только половину зарплаты

В январе Министерство обороны Украины будет вынуждено выплатить личному составу Вооруженных сил лишь 50% от начисленного размера денежного обеспечения.

Об этом идет речь в телеграмме за подписью в.и.о. министра обороны Владимира ИВАЩЕНКО, которая 13 января была разослана военным руководителям всех уровней. Копия этого документа есть в распоряжении УНИАН.

«В соответствии с утвержденным временным расписанием государственного бюджета Украины на первый квартал 2009 года, ассигнования, выделенные на январь по фонду денежного обеспечения, обеспечивают выплату месячного денежного обеспечения лишь на 50%”, - говорится в телеграмме.

В связи с этим в Минобороны вынуждены сократить вдвое размер зарплаты военнослужащих, которая будет выдаваться в первом месяце текущего года.

В то же время, в документе указывается, что окончательный расчет с военными за январь 2009 года будет осуществлен на протяжении первого квартала в пределах выделенных бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что на потребности армии государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено лишь 0,85% ВВП при необходимых 2%.

По словам министра, если в госбюджете финансирование Вооруженных Сил является меньше 1% от ВВП, то он является «бюджетом развала».

13 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что поступления в общий фонд госбюджета за первую декаду января составили 1 млрд. грн., или 10% от планового показателя на январь.

При этом он подчеркнул, что необходимо внесение изменений в действующий бюджет на 2009 год, потому что «работать долго с таким бюджетом Украина не может».