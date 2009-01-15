Тимошенко придумала, чем «насолить» рыночным спекулянтам

Правительство планирует возобновить в городах Украины работу сельхозрынков, на которых сельские производители продукции могли бы напрямую реализовывать свой товар потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, о том, что в правительстве разрабатывается такая программа, сообщила сегодня на совещании с губернаторами и мэрами областных городов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Сегодня нам нужно для крестьян, для фермеров, для мелких и частных производителей предоставить реальный рынок сбыта. Вы знаете, о чем они вам все говорят, – о том, что не могут сбыть свою продукцию, о том, что у них молоко покупают ниже себестоимости, мясо – по бросовым ценам, а потом продают втридорога”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что согласно программе планируется создание легких сельхозрынков. При этом будет обеспечена система доставки сельхозпроизводителей на эти рынки.

Она уточнила, что будет налажено производство легких сборных конструкций для таких рынков, и они будут размещены в населенных пунктах, “как можно гуще”.

Также Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что производителям будут предоставляться и помещения для хранения продукции.

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день в Украине практически не осталось настоящих рынков по продаже сельхозпродукции, все они превратились практически в супермаркеты.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что создание таких рынков увеличит рынок сбыта металлопродукции и машиностроительных предприятий, которые смогут продавать автобусы для перевозки сельхозпроизводителей на рынки.